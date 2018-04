Desporto “Bruno de Carvalho está a ser linchado na praça pública”, defende Eduardo Barroso Por

Eduardo Barroso, reconhecido sportinguista e amigo de Bruno de Carvalho, comentou esta segunda-feira a crise que se vive em Alvalade, defendendo o presidente do Sporting e admitindo que este precisa de “descansar”.

Em declarações à SIC Notícias, o antigo presidente da Mesa de Assembleia-Geral (AG) do Sporting, considera que o clube está submerso num “problema criado pelo presidente”, com o qual não está de acordo.

“Eu penso exatamente aquilo. Mas um presidente não devia ter feito aquilo. Fez mal”, referiu Eduardo Barroso, sobre a publicação de Bruno de Carvalho, onde anuncia a suspensão dos vários atletas.

“Como já tinham feito mal os jogadores, que tinham combinado uma reunião para domingo para esclarecer aquilo e fizeram antes o comunicado. Eu adoro os nossos jogadores. Adoro o Coentrão, adoro o Gelson, adoro o Patrício. Adoro também o Jesus, mas o Bruno de Carvalho está legitimado”, sublinhou.

No entender o sócio sportinguista, Bruno de Carvalho acabou de resolver aquele que era o seu maior problema, o Facebook. “Ele disse-me há horas que ia acabar com o Facebook para sempre. Disse-me que era definitivo e essa é condição fundamental para continuar a ser presidente do Sporting Clube de Portugal”.

Eleito com 93 por cento dos votos, Eduardo Barroso acredita que Bruno de Carvalho tem condições para continuar a liderar o clube, mas alerta para o “stress brutal” que o presidente leonino tem sofrido, lembrando que também há um aqui um “ser humano”.

“Há um ser humano aqui, não é só um presidente que está a ser linchado na praça pública. Ele só cometeu um erro. (…) Não se aproveite este problema para se estar a linchar Bruno de Carvalho”, referiu.

A terminar, Eduardo Barroso lembrou que o presidente do Sporting está agora de licença de paternidade, que deve descansar, que “isto depois resolve-se”.

3 PARTILHAS Partilhar Tweetar