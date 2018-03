Desporto Bruno de Carvalho doente e impedido de viajar Por

Bruno de Carvalho está impedido por “razões do foro clínico” de fazer longas viagens, sobretudo de avião. O Sporting deu conta desta situação, nesta quinta-feira, em nota publicada.

“Por razões do foro clínico, o presidente do Sporting Clube de Portugal e presidente do Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD está proibido pelos médicos de viajar de avião no período mínimo de 30 dias, bem como veementemente desaconselhado a fazer viagens longas de automóvel”, explicam os leões em nota divulgada.

O clube de Alvalade não deixa mais pormenores sobre o estado de saúde de Bruno de Carvalho.

Com 46 anos, Bruno de Carvalho é presidente do Sporting desde 2013, altura em que venceu as eleições.

Antes, em 2011, concorreu contra Godinho Lopes e acabou derrotado.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar