Bruno de Carvalho confirma processos disciplinares. “Jogadores mancharam nome do presidente e do clube”

Bruno de Carvalho comentou o momento conturbado que se vive em Alvalade, numa publicação no Facebook onde explica que se sentiu obrigado “a repor a verdade do que se passou”. O líder do Sporting confirmou os processos disciplinares instaurados aos atletas.

O presidente do Sporting recorreu ao Facebook para esclarecer o atual momento que se vive no seio do clube.

Entre as várias declarações, Bruno de Carvalho esclarece o que aconteceu nas duas reuniões que decorreram este sábado, em Alvalade e Alcochete, e aponta o dedo aos “grandes mentores de toda esta questão, de que fazem parte jogadores que, há anos, exigem sair do Clube de todas as maneiras e feitios”.

Bruno de Carvalho frisa que a reunião estava agendada para este domingo, após o jogo com Paços, desde a chegada da equipa de Madrid, mas que, para seu “espanto”, “os atletas decidiram tratar através dos seus Instagram, aquilo que tinha sido reclamado pelos próprios como devendo ser tratado internamente”.

“O Presidente foi claro e reafirmou que no Sporting CP não podemos estar perante grupos de atletas que se queiram comportar de forma sobranceira, e que têm, de uma vez por todas, que se focar na obrigação e missão de conquistar títulos e agradar e fazer felizes os Sócios e Adeptos do Sporting CP. Não podemos compactuar com joguinhos de “bastidores” internos, prejudicando os grupos e com atitudes de “ameaças e pressões” a colegas, sobretudo quando já havia uma reunião marcada para hoje, após o jogo, acordada por todos – Presidente, treinador e atletas.”

No longo comunicado, o líder leonino sublinha que “não age a mando nem de atletas, nem de treinadores, nem de presidentes ou membros de órgãos sociais”, mas que “o Presidente faz e age como quer e onde quer, sendo que a única coisa que o move é e será sempre a defesa dos superiores interesses do Sporting CP”.

“Perante a situação grave que se viveu, com a atitude dos jogadores que acabou por manchar o bom nome do Presidente e do Clube, serão mantidos os processos disciplinares”, escreveu.

Bruno de Carvalho lançou ainda algumas ‘farpas’ aos atletas, dizendo que, no clube, “apesar das lições tristes que, há 3 anos, alguns jogadores tiveram, não iremos compactuar com atitudes dissimuladas, manipuladoras e desestabilizadoras, ficando, do nosso lado, em silêncio. Não se pode combater quem luta de forma ‘suja’, recorrendo ao anonimato para atacar o Presidente e com isso o Clube, sem os desmascarar a cada passo”.

