Bruno de Carvalho não está “surpreendido com facto de ser arguido”

O presidente do Sporting confirmou, no Facebook, que foi constituído arguido. “Fui ao DIAP, é verdade, mas não saí surpreendido com o facto de ser arguido. Já sabia ao que ia”, escreveu, num post com alusões ao Benfica e a Madeira Rodrigues: “Dá-me pena”.

“Fui ao DIAP, é verdade, mas não saí surpreendido com o facto de ser arguido. Já sabia ao que ia. Aliás, já o fui constituído pelo menos uma dezena de vezes, tendo os denunciantes ou assistentes perdido sempre”, escreveu, num post onde esclarece alguns casos que o envolveram, nos últimos dias.

Bruno de Carvalho esclarece ainda que João Pedro Paiva dos Santos, antigo candidato à presidência do Sporting, “decidiu, com o patrocínio da empresa de advogados de Carlos Barbosa da Cruz”, colocar um processo de devassa da vida pessoal contra o presidente do Sporting.

Em causa está o facto de Bruno de Carvalho “ter colocado num post um email entre Paiva dos Santos e Pedro Guerra que já era público e que circulava por todo o lado”.

“Este processo terminará com a conclusão do processo disciplinar, que já estava em curso, sobre a sua expulsão ou não de sócio, e com a colocação por nós de um processo contra ele e os seus representantes por denúncia caluniosa. Mais uma vez, uma notícia da treta que só serve para me tentar pôr ao nível dos ‘treta-campeões’… Areia para os olhos do povo…”, escreve o líder leonino.

Nem Madeira Rodrigues escapa às críticas. “Dá-me pena. Aliás, mais um caso em que o Governo e a Santa Casa deviam intervir, pois temos o dever de ajudar todos os desempregados. Ele precisa da ajuda de todos”, conclui.

