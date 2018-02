Bruno de Carvalho chama “sportingados” para esclarecimento

O presidente do Sporting convidou os chamados “sportingados” para uma sessão de esclarecimento, onde Bruno de Carvalho quer explicar as razões para ter abandonado a reunião de associados, do último sábado.

Desde logo, o líder verde e branco quer explicar a razão da lista de pessoas a que apelida de ‘sportingados’, “concedendo-lhes a oportunidade de confrontarem o presidente com as suas razões”.

“O presidente afirmou, no final do seu discurso, que queria fazê-lo em família na AG, mas não lhe foi permitido. E perante todas as acusações que lhe foram feitas, sentiu necessidade de tornar [a lista dos ‘sportingados’] pública”, revela o Sporting, em comunicado.

Esta será uma “oportunidade a que todos coloquem as questões que entendam pertinentes”.

As duas sessões vão ter lugar no domingo, às 15h00, no Radisson Blu Hotel, e na segunda-feira, às 16h00, Auditório Artur Agostinho, em Alvalade.

O ex-presidente Godinho Lopes e o antigo vice-presidente Paulo Pereira Cristóvão não foram convidados pois… “não são sócios”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar