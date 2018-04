Desporto Bruno de Carvalho apaga perfil no Facebook Por

A conta de Bruno de Carvalho no Facebook já não está disponível. No dia em que o presidente do Sporting anuncia a retirada da rede social, apaga o perfil, numa altura em que os jogadores voltam a marcar a sua posição, partilhando uma mensagem de união.

O presidente do Sporting apagou o perfil no Facebook, no dia em que anunciou a retirada da rede social.

A partir da tarde desta segunda-feira, o espaço que se tornou polémico deixou de estar acessível.

É uma consequência da crise no Sporting, que tem origem num post no Facebook.

Este ‘apagão’ surge no momento em que os jogadores leoninos voltaram às redes sociais, para partilhar uma mensagem de união.

