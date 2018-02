Desporto Bruno de Carvalho abandona AG do clube e ameaça demitir-se (com vídeo) Por

A contestação dos sócios do Sporting relativamente a dois pontos da ordem de trabalhos discutidos na Assembleia-Geral do clube levou o presidente, Bruno de Carvalho, a abandonar a sessão e a ameaçar demitir-se do cargo.

A notícia é avançada pelo Correio da Manhã e ganhou eco pela RTP, na qual é informada que o presidente do leonino, Bruno de Carvalho, bem como os restantes elementos dos órgãos sociais do Sporting abandonaram a sessão, insatisfeitos com a contestação dos sócios relativamente à alteração de estatutos no clube e ao regulamento disciplinar.

À saída, Bruno de Carvalho deixou a dúvida de uma ameaça de demissão.

O presidente saiu acompanhado de seguranças, supervisionado por dois carros da polícia.

A Assembleia-geral do emblema leonino já começou com um atraso de duas horas, tendo ficado interrompida devido ao abandono do presidente e dos restantes órgãos sociais.

Apesar de a mensagem existente no vídeo não ser clara – apesar do descontentamento dos presentes – é percetível, no final, que Bruno de Carvalho admite a realização de uma reunião do conselho diretivo, na próxima segunda-feira, para discutir a hipótese da sua demissão.

