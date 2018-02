Brasileiro do Braga sonha jogar Mundial por Portugal

O avançado do SC Braga, Dyego Souza, confessou que gostaria de jogar o Mundial’2018 por Portugal. “Eu hoje considero-me mais português”, admite.

Em entrevista ao UOL, o avançado brasileiro do SC Braga, Dyego Souza, admitiu que tem como “sonho estar num Mundial, num palco como esse” e que gostaria de o fazer por Portugal.

“Eu hoje considero-me mais português. No Brasil, eu vou de férias, mas, ainda assim, mais raramente. Em sete, oito anos, fui duas ou três vezes no máximo (…) Estabilizei-me, tenho a minha própria casa, não tenho do que reclamar”, admitiu.

Em Portugal desde 2007, onde chegou para representar os juniores do Nacional da Madeira, Dyego Sousa confessa que foi equacionado para a Seleção quando Éder se lesionou.

“Soube que, quando o Éder se lesionou, surgiu essa conversa para estar num amigável em que seriam testados jogadores que não tinham sido chamadas, mas não se concretizou. Se chegasse a convocatória, aceitaria”, admitiu, antes de confessar ser “um sonho estar num Mundial, num palco como esse”.

Para a posição de avançado, recorde-se, Portugal conta com André Silva, Éder e ainda Gonçalo Paciência, sem mencionar Ronaldo.

