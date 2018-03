Desporto Braga deixa dirigentes do Sporting sem buffet Por

O habitual convívio entre dirigentes dos clubes antes dos jogos não terá lugar no embate entre Braga e Sporting. O Correio da Manhã revela até que o tradicional buffet que a equipa da casa costuma oferecer não vai acontecer, desta vez, devido ao clima de tensão entre bracarenses e sportinguistas.

A troca de acusações entre Alvalade e o Minho conhecem um novo capítulo, desta vez relacionado com uma situação que costuma ser tradição só que, desta feita, não deverá ocorrer.

Trata-se do buffet que a equipa da casa, por norma, costuma oferecer.

Embora não seja uma obrigação, é habitual quando as direções têm relações institucionais.

Como, nos últimos tempos, o clima ficou tenso entre as direções de Braga e Sporting, os minhotos não vão dar o buffet aos dirigentes leoninos, no próximo sábado, por ocasião do embate entre as duas equipas.

De acordo com o que está regulamentado, é obrigação do clube da casa oferecer um camarote à direção adversária.

A questão da alimentação é cortesia.

