Braga complica contas europeias com derrota

O Braga foi derrotado por três bolas a zero, nesta quinta-feira, em Marselha, perante o clube local, em partida da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

No Vélodrome, em França, cedo a missão dos minhotos ficou complicada, uma vez que Valère Germain marcou logo aos quatro minutos.

O segundo golo do Marselha, que contou com o português Rolando no onze titular, foi apontado pelo mesmo Germani, só que aos 69 minutos.

O terceiro e último golo do conjunto do sul de França foi apontado por Florian Thauvin, aos 74 minutos.

Com este resultado, o Braga tem a missão europeia complicada e com hipóteses reduzidas de resolver a eliminatória em casa, na próxima semana.

Na próxima quinta-feira, dia 22 de fevereiro, os minhotos recebem o Marselha, em jogo da segunda mão.

