Desporto Braga acusa árbitros de favorecerem Sporting, “o rival direto” que devia estar “a oito pontos” Por

O Sporting de Braga queixou-se de cinco golos anulados e colocou em “perspetiva” as decisões dos árbitros em termos de foras de jogo, que têm sido “muito favoráveis ao adversário mais direto”, o Sporting de Braga.

O comunicado foi emitido agora que “a Liga entrou na fase de todas as decisões”, em que “cada golo conta”. Por isso, os gverreiros do Minho lembraram os dois golos não validados, “sem que se vislumbrem razões objetivas”, nas duas últimas jornadas, com Sporting e Feirense.

“Se a pretensa falta de Paulinho que nenhuma imagem confirma acabou por não ter influência no resultado da receção aos leões, já o fora de jogo que a TV desmente na Feira determinou um prejuízo claro para o SC Braga, que também ficou privado de Bruno Viana para a próxima jornada em virtude de um cartão amarelo anedótico”, acusou o Sporting de Braga.

“Tem sido fácil anular golos ao SC Braga. Já são cinco em todo o campeonato, quatro deles de forma inexplicável”, listaram os minhotos, lembrando os tentos invalidados a Ricardo Horta na Luz, a Fransérgio em Alvalade e os de Esgaio na receção ao Sporting e na visita ao Feirense.

Colocando “os factos em perspetiva”, o Sporting de Braga lembrou que “três destes golos mal invalidados resultam de más decisões relativamente ao fora de jogo” para acusar a arbitragem de favorecer o Sporting.

“Se tais decisões têm sido muito castigadoras para o SC Braga, têm sido muito favoráveis ao nosso adversário mais direto, que com golos em nítido fora de jogo tirou pontos das deslocações aos terrenos do Rio Ave e do Benfica”.

Sempre com a mira em Alvalade, os gverreiros do Minho frisaram que a classificação “não espelha a realidade”, defendendo mais cinco pontos para o Sporting de Braga e a retirada dos seis que foram “indevidamente acrescentados” aos leões.

“São dois pesos e duas medidas que têm de ser denunciados, porque estão a desvirtuar a classificação”, insistiram os minhotos.

Nesta classificação, o Sporting de Braga estaria num “confortável” terceiro lugar, com “mais oito pontos do que o mais direto perseguidor”, o Sporting.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar