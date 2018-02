“Braços nus humilham as mulheres”, diz ex-PM do Canadá

A única mulher a ser eleita primeira-ministro do Canadá arrasou as jornalistas que apresentam os noticiários sem mangas. “Braços nus minam a credibilidade”, argumentou.

Num polémico tweet, Kim Campbell comparou os pivôs pela diferença de género, pois os homens vestem fato e “muitas mulheres” usam vestidos sem mangas.

“Por regra”, as jornalistas estão nessa situação ao lado de “um homem de fato”, frisou.

“Sempre senti que é humilhante para as mulheres e este artigo [de Nick Morgan] parece dar-me razão. Braços nus minam a credibilidade e a seriedade”, escreveu a 19.ª primeira-ministro do Canadá.

Nick Morgan, um orador norte-americano, havia argumentado que quando uma mulher aparece com pele exposta “nós vamos ser levados a pensar sobre o corpo dela”.

Na polémica que levantou, Kim Campbell foi de imediato confrontada com o estilo de Michelle Obama, a mulher do anterior Presidente dos EUA que usava vestidos sem mangas com regularidade.

“Refiro-me às mulheres que apresentam noticiários”, precisou a ex-governante.

