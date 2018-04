Nas Notícias BPI concretizou venda ao CaixaBank de sociedades de fundos de investimento Por

O BPI disse hoje, em comunicado ao mercado, que a 13 de abril concretizou a venda ao CaixaBank, seu maior acionista, das empresas BPI Gestão de Ativos e BPI Global Investment Fund.

Em novembro do ano passado, a administração do banco BPI aprovou a venda ao grupo CaixaBank de vários negócios, incluindo a transferência para o CaixaBank Asset Management das participações de 100 por cento da sociedade gestora de fundos de investimento BPI Gestão de Ativos por 75 milhões de euros e do BPI Global Investment Fund por oito milhões de euros.

Contudo, a transmissão das ações dessas empresas ficou sujeita a várias condições, desde logo autorizações dos reguladores.

Em comunicado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BPI diz que “tendo todas essas condições sido verificadas, as transmissões de ações em apreço foram executadas com data de 13 de Abril de 2018”.

O CaixaBank é o principal acionista do BPI com 84,5 por cento do capital social.

Em janeiro, o presidente executivo do BPI, Pablo Forero, recusou em conferência de imprensa que o banco esteja a ser ‘desnatado’ pelo CaixaBank (que o controla desde inícios de 2017), retirando-lhe atividades lucrativas, e afirmou que a venda de atividades do BPI ao CaixaBank serve para reforçar o capital e permitir-lhe oferecer novos produtos e mais crédito aos clientes.

“O novo dono vai trazer novos produtos, novo ‘know-how’ [conhecimento], vai permitir oferecer aos clientes novos produtos e melhores do que a concorrência, e vamos fazer isso sem termos que fazer investimentos”, afirmou o gestor espanhol aos jornalistas, acrescentando ainda que o valor das vendas servirá para “reforçar rácios de capital” do BPI, para que o banco possa ser “mais seguro, mais robusto e possa crescer em empréstimos em Portugal”.

O Banco BPI informou hoje que teve lucros de 210 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, que comparam com prejuízos de 122 milhões de euros dos primeiros três meses de 2017.

Em Portugal, o banco teve lucros de 118 milhões de euros, sendo que 58 milhões de euros foram conseguidos com resultados recorrentes e 60 milhões de euros com resultados não recorrentes que são decorrentes da venda da Viacer (empresa que detém 56 por cento da Super Bock) ao grupo Violas.

Já 91 milhões de euros foi o contributo conseguido pelo BPI em Angola e Moçambique, onde tem posições minoritárias: 86 milhões de euros com o angolano BFA – Banco de Fomento de Angola e cinco milhões com o moçambicano BCI.

Desde início de 2017 que o BPI é controlado pelo grupo espanhol CaixaBank.

