Bosch regista resultados históricos em 2017 e prevê aumento de vendas em 2018

A Bosch anunciou hoje que os resultados de 2017 são um “recorde histórico”, com as vendas a registarem 78,1 mil milhões de euros, prevendo ainda um crescimento de 2 a 3 por cento para 2018.

“Depois de alcançar resultados recorde em 2017, e considerando os riscos económicos e geopolíticos, o Grupo Bosch espera um crescimento de 2 a 3 por cento nas vendas em 2018”, avança a empresa em comunicado, adiantando que no primeiro trimestre do ano, a receita de vendas aumentou 5 por cento.

O ano de 2017 foi positivo para a Bosch em todas as áreas de negócio, com a empresa a gerar uma receita de vendas de 78,1 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 6,8 por cento, ou 8,4 por cento após o ajuste aos efeitos da taxa de câmbio.

O EBIT (ganhos antes das taxas e impostos) das operações alcançou os 5,3 mil milhões de euros, ou seja, 17 por cento acima de 2016.

“Tanto a receita de vendas como os ganhos são os mais altos de sempre na história da nossa empresa. Além disso, o EBIT das operações cresceu ainda mais do que as vendas”, comentou Stefan Asenkerschbaumer, administrador financeiro e vice-presidente da administração da Bosch.

Os gastos com a investigação e desenvolvimento totalizaram 7,3 mil milhões de euros em 2017, um acréscimo de 9 por cento do total da receita de vendas.

Por região, o grupo gerou uma receita total de vendas de 40,8 mil milhões de euros na Europa em 2017, um aumento de 5,6 por cento, ou 6,6 por cento quando consideradas as taxas de câmbio.

“A empresa beneficiou da recuperação de mercados da Europa Ocidental e do bom desenvolvimento económico na Alemanha” e as vendas em países da Europa Oriental como a Rússia, Roménia e Turquia “também aumentaram significativamente”, avança a empresa.

Em 31 de dezembro de 2017, a Bosch contava com cerca de 402 mil colaboradores em todo o mundo, mais 12.900 pessoas do que em 2016, com as atividades de recrutamento fortes na Ásia-Pacífico e na Europa Central e Oriental.

Em 2018, a empresa afirma que vai continuar a recrutar especialistas, especialmente engenheiros de IT e ‘software’.

