Motores A bordo do novo Mercedes W09 Por

Já vimos o Mercedes W09 EQ Power + por fora. Como é dentro dele? Um ‘onboard’ com Valtteri Bottas dá-nos a resposta.

No ‘shakedown’ que a equipa Campeã do Mundo de Fórmula 1 realizou no Circuito de Silverstone o finlandês foi o primeiro a tripular a nova ‘arma’ da Mercedes para 2018, sendo interessante perceber a visão que um piloto tem com o halo protetor do cockpit montando num monolugar.

Fique a bordo da nova ‘flecha de prata’ guiado por Bottas em Silverstone