O novo Aston Martin GTE que a marca britânica vai utilizar no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) já roda em pista. Nicky Thiim guiou o bólide no Circuito de Yas Marina, no Abu Dhabi.

O Vantage GTE vai estrear-se nas 6 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) a 5 de maio, que marca o arranque na supertemporada do WEC 2018/2019.

A experiência do excêntrico piloto dinamarquês foi registada em vídeo, imagens que pode visualizar aqui.