Bónus à Cultura é 0,3 por cento do apoio ao Novo Banco

O primeiro-ministro prometeu hoje reforçar os apoios à Cultura em 2,2 milhões de euros. Uma declaração política que já está a ser aproveitada por páginas de humor no Facebook, lembrando os valores dados aos “artistas” do antigo BES (o bom).

É a polémica do momento na política nacional. Os agentes culturais revoltaram-se contra os resultados do concurso de apoios às artes e António Costa procurou baixar a tensão anunciando, hoje, uma verba adicional de 2,2 milhões de euros para o setor.

O primeiro-ministro usou expressões como “prioridade estratégica” e “desígnio nacional” para ‘aumentar’ a carga simbólica deste financiamento. Mas já há quem venha relativizar e não seja necessariamente por motivos políticos.

Nas redes, uma página de humor comparou esta verba extra para as artes com o dinheiro que os contribuintes portugueses já ‘enterraram’ no Novo Banco.

Com ironia, o ‘Mestre Adolfo Dias’ referiu-se mesmo aos “artistas” do ‘banco bom’ que resultou do antigo BES.

“Sabiam que os 2,2 milhões que António Costa acabou de anunciar para a Cultura representam apenas 0,3 por cento do subsídio já atribuído aos artistas do Novo Banco?”

