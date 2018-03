Desporto “Boneco”, “mete nojo” e “lambe-botas” em discussão fora dos limites na CMTV Por

André Ventura e Fernando Mendes têm tido, nos últimos tempos, acesas trocas de argumentos, com a discussão na CMTV a ultrapassar limites. Agora, a discussão entre ambos não tem sido feito presencialmente mas continua a ultrapassar as marcas, com uma linguagem agressiva.

Em reação a declarações do comentador benfiquista, nas quais André Ventura salientou que Fernando Mendes é “a voz fiel de Bruno de Carvalho”, o comentador sportinguista também não foi meigo nas palavras e teve um discurso forte, chamando Ventura de “boneco” que tem “inveja” de si e lhe “mete nojo”.

“O André Ventura tem inveja de mim, só pode. Só pode [risos]. Fico contente, dá-me atenção e fico vaidoso. A este boneco respondo assim: antes do Bruno de Carvalho ser presidente do Sporting eu já era amigo dele há 10 anos. Quem ataca o Bruno de Carvalho como presidente do Sporting ataca uma pessoa que é minha amiga.”

Na CMTV, após assistir a declarações previamente gravadas de André Ventura, Fernando Mendes explicou no painel que não é lambe-botas e, dirigindo-se a Ventura, foi ‘corrosivo’.

“Querias ser como eu ó boneco?”

“Não ando a lamber as botas a Bruno de Carvalho. Não ando à procura de tacho no Sporting. Não sou como ele que anda a lamber as botas ao senhor do outro lado. Ele é que é um lambe botas”, referiu, salientando que André Ventura devia ser “penalizado pelas pessoas do Benfica” pelas “figuras tristes que anda a fazer”.

“Querias ser como eu ó boneco? Não tens hipótese nenhuma, nenhuma, nenhuma. Consegui as coisas à minha pala”, destacou, endurecendo ainda mais o discurso sobre André Ventura.

“Irrita-me, enerva-me, mete-me nojo”, disse Fernando Mendes.

André Ventura já ‘deu troco’ e, na sua página de Facebook, partilhou uma foto de Fernando Mendes com a seguinte legenda: “Os diagnósticos mentais gratuitos têm urgentemente de ser implementados em Portugal! De preferência em unidades móveis por todo o país…”

