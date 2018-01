Mundo Bombardeamentos em Ghouta provocam pelo menos 24 mortos Por

A Organização Síria de Direitos Humanos (OSDH) corrigiu o primeiro balanço e avisa que os bombardeamentos de hoje em Ghouta, um enclave dos rebeldes sírios, provocou pelo menos 24 mortos.

Num primeiro balanço, a OSDH tinha avançado que existiam 15 vítimas mortais.

Desses 24 mortos confirmados, dez eram ainda crianças.

As cidades de Ghouta, controladas pelos opositores do regime de Bashar al-Assad desde 2011, foram hoje bombardeadas por artilharia e força aérea da Síria, com o apoio da aviação da Rússia.

Em retaliação, os rebeldes dispararam obuses contra dois bairros de Damasco, matando pelo menos quatro pessoas, de acordo com a informação avançada pela imprensa estatal.

Segundo a OSDH, as cidades de Hamouria e Saqba, em Ghouta e cercadas pelo regime sírio desde 2013, têm sido bombardeadas diariamente.

Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, terão morrido mais de 340 mil pessoas.

