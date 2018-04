Motociclismo Bom começo de António Maio no Merzouga Rally Por

Depois de ter iniciado bem o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno com triunfos nas duas primeiras provas do ano, António Maio também está a fazer boa figura em África, onde iniciou o Merzouga Rally.

O piloto da Yamaha Fino Motor Racing cumpriu o prólogo da prova em 6m25s, sendo o terceiro piloto entre os pilotos que concorrem a uma inscrição no Rali Dakar 2019, já que este é um evento que integra a Dakar Series.

Maio mostrou-se bastante competitivo nestes primeiros quilómetros, ficando bastante animado para o segundo dia do rali: “Limitei-me a dar o meu melhor com a preocupação de não cometer erros. Não tinha nada a ganhar aqui e poderia ter muito a perder se por exemplo tivesse uma queda”.

Foram mais uns quilómetros de adaptação à nossa nova moto e a este tipo de pistas. O Rally começa verdadeiramente na 1ª etapa e o meu foco é para aí que está apontado”, referiu ainda o atual Campeão Nacional e líder do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2018.

O mais rápido no prólogo foi o argentino Kevin Benavides com o Top 10 a ser quase na integra ocupado por pilotos das equipas de fábrica. António Maio foi o 18º de uma classificação onde Joan Barreda ocupou a 16ª posição.

A primeira etapa do Merzouga Rally terá 206,71 km e reparte-se por duas ‘boucles’ com o mesmo ponto de partida e de chegada. Entre elas haverá um período de neutralização de 30 minutos com assistência autorizada. A etapa inclui uma navegação relativamente complicada com dunas, areia e zonas de água.