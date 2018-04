Economia Bolsa em Wall Street segue em baixa no início da sessão Por

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa no início da sessão, depois de terem sido divulgados números sobre o emprego nos Estados Unidos que ficaram abaixo do esperado.

Às 15h10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,67 por cento para 24.340,10 pontos e o Nasdaq recuava 0,58 por cento para 7.035,45 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,38 por cento para 2.652,60 pontos.

A criação de emprego abrandou em março nos Estados Unidos, mas a taxa de desemprego manteve-se estável em 4,1 por cento, pelo sexto mês consecutivo, anunciou hoje o Departamento do Trabalho.

Segundo os dados divulgados, a economia norte-americana criou 103 mil empregos em março, quando os analistas apontavam para 175 mil novos postos de trabalho. Em fevereiro, a criação de emprego, que tinha registado uma subida acentuada, foi ainda revista em alta, de 313 mil empregos para 326 mil.

Alguns analistas previam agora que a taxa de desemprego recuasse para quatro por cento, mas manteve-se em 4,1 por cento.

Os salários aumentaram em média 0,3 pontos percentuais no último mês, situando-se em 26,82 dólares por hora, o que faz com que o ritmo anual do aumento seja de 2,7 por cento.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta. O Dow Jones subiu 0,99 por cento e o Nasdaq 0,49 por cento.