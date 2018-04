Economia Bolsa de Nova Iorque negoceia em alta animada com resultados de empresa Por

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em alta, animada com os resultados do primeiro trimestre das empresas norte-americanas.

Pelas 14: 45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial valorizava-se 0,10 por cento para 24.801,72 pontos, enquanto o Standard & Poor’s subia 0,17 por cento para 2.711,02 pontos.

O tecnológico Nasdaq também avançava, embora uns ligeiros 0,01 por cento, para 7.281,00 pontos.

Após as tensões no Médio Oriente terem diminuído com a Rússia a sinalizar que não retaliaria depois dos ataques contra o regime do primeiro-ministro sírio, Bashar al-Assad, o início da sessão de hoje está a ser marcado pelos resultados das empresas, disseram analistas consultados pela agência financeira Bloomberg.

O banco norte-americano Morgan Stanley registou um lucro de 2.575 milhões de dólares (2.078 milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano, mais 40 por cento do que em igual período de 2017.

Nos três primeiros meses, a receita global atingiu os 11.077 milhões de dólares (8.941 milhões de euros), superior em 13,6 por cento em relação a idêntico período do ano passado, referiu o banco em comunicado, lembrando que tanto ao nível dos resultados líquidos como das receitas se bateram valores recorde no período em análise.

“Há um certo otimismo dos investidores em relação a esta época de resultados”, disseram os analistas, o que pode traduzir-se na segunda sessão consecutiva de subida dos principais índices bolsistas norte-americanos.

Além dos resultados das empresas, a atenção vai hoje também para divulgação do Livro Bege da Reserva Federal, que sinalizará o andamento da economia norte-americana.

A economia dos Estados Unidos continua a crescer, a inflação deverá subir e a Reserva Federal poderá assim continuar a normalização da sua política monetária, salientaram os analistas.