Economia Bolsa de Lisboa abre a subir 0,18 por cento Por

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno positivo, com o principal índice (PSI20) a subir 0,18 por cento, para 5.458,56 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma subida de 0,59 por cento no índice PSI20 para 5.448,99 pontos e com a EDP a liderar os ganhos (+3,82 por cento).

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 10 subiram e oito desceram.

