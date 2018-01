Benfica A Bola com manchete original num recado aos diretores de comunicação Por

“Não incomodar. Hoje joga-se o ‘derby’”, pode ler-se, em letras garrafais, na capa do jornal A Bola, num evidente recado para os diretores de comunicação, numa altura em que surgem denúncias do FC Porto e ofensivas do Benfica.

“As guerras ficam para depois. Falemos (só) do mais bonito: o futebol”, realça ainda o histórico jornal desportivo, que não dedica uma única linha para as polémicas da atualidade, envolvendo emails, casos de alegada corrupção, ou outras controvérsias.

Com citações de Rui Vitória e Jorge Jesus, que ontem fizeram o lançamento do Benfica-Sporting de hoje à noite (21h30), A Bola ignora por completo as novas denúncias de Francisco J. Marques, no Porto Canal, bem como os tweets do Benfica, ontem, que aludiam ao caso-Cardinal e à invasão do centro de treinos de árbitros, na Maia.

Veja a capa: