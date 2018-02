Desporto Boaventura sugere que Estoril-FC Porto foi decidido fora do relvado Por

O empresário César Boaventura sugere que a segunda parte do Estoril-FC Porto foi decidida fora de campo. Em dois posts no Facebook, Boaventura aponta ao mesmo alvo (Francisco J. Marques) e promete volta à carga. “Sou vítima de várias ameaças, mas como já entendeste não vai ser isso que me vai calar”, escreve. Contactado pelo PT Jornal, Francisco J. Marques não comenta. “Só as autoridades, como a Polícia Judiciária e o Ministério Público, podem esclarecer”, diz.

A troca de palavras entre César Boaventura e Francisco J. Marques prossegue, no Facebook, com o empresário a deixar implícito que houve corrupção, na segunda parte do jogo entre Estoril e FC Porto.

“Para além do treinador [do Estoril] se ter apercebido… na SportTV também o comentaram. Nada que surpreenda!”, escreve Boaventura, num post com o seguinte vídeo:

Nesta sexta-feira, o empresário voltou a dirigir-se, com insultos, ao diretor de Comunicação do FC Porto.

“Em tudo que digo, identifico-me muito bem, e tu sabes que o faço porque não estou a mentir e não sou um trafulha como tu!”, escreveu.

“Se temo pela integridade física? Claro que sim, como bem sabes por eu falar a verdade nos últimos dias, sou vítima de várias ameaças, mas como já entendeste não vai ser isso que me vai calar”.

César Boaventura faz acusações sem concretizar. E deixa no ar suspeições, convidando Francisco J. Marques para um encontro, para falar “cara a cara”.

“Nessa altura, falaremos dos “Martins” das propostas, (avisa os homens que não precisam de segurança para estar comigo)… Falaremos dos “Pedros”, “Davides” dos “Joes” e até mesmo do “José”, “Antonios” esses teus meninos da tal famosa “mala”. Sem esquecer muitos jogadores como “Antonios”!”

O empresário, que Francisco J. Marques diz estar ligado ao Benfica, faz um apelo aos presidentes dos clubes: “Não deixem, nenhum Pedro, Davide, João, Antonio’s e até mesmo o “José” aproximar-se dos seus jogadores até ao final da época!”.

São episódios que mancham o futebol e levantam suspeição, numa altura em que o campeonato entra na sua fase decisiva.

O PT Jornal contactou Francisco J. Marques, para obter uma reação.

“Só as autoridades, como a Polícia Judiciária e o Ministério Público, podem esclarecer. Não tenho nada a comentar”, referiu o diretor de Comunicação do FC Porto.