Motores BMW na ‘pole position’ para as 12 Horas de Bathurst Por

Chaz Mostert, aos comandos do BMW M6 GT3 # 43 do Team Schnitzer, garantiu a ‘pole position’ para as 12 Horas de Bathurst, ao realizar uma volta ao Circuito de Mount Panorama em 2m01,934s.

O australiano, que é um dos especialistas do traçado de Bathurst, foi 0,235s mais rápido que Kelvin Van der Linde, no Audi R8 LMS # 22 da Jamec Pem, enquanto Christopher Haase, no segundo Audi R8 LMS da Jamec Pem (o #74) efetuou o terceiro registo, a 0,500s de Mostert. Luke Youlden, no Lamborghini Gallardo da Bend Motorsport, e Scott McLaughlin, no McLaren 650S # 47 da YNA Autosport, completaram o lote dos cinco mais rápidos.

Entre os portugueses foi o melhor colocado, no Mercedes AMG GT3 # 56 da Strakka Racing, que divide com Maximilian Gotz e Maximilian Buhk, ao lograr o 11º tempo, a sete décimas do mais rápido da segunda qualificação, não conseguindo por isso atingir o top 10 Shootout, onde se definiam as dez primeiras posições da grelha de partida.

Já Pedro Lamy vai largar do 26º lugar do ‘grid’, com o Audi R8 LMS # 39 da WRT, que partilha com Will Davison, Paul Dalla Lana e Mathias Lauda.

Resultado da qualificação

1º Mostert/Farfus/Wittmann (BMW) 2m01,934s

2º Van der Linde/Vervisch/Tander (Auidi) 2m02,169s

3º Mies/Haase/Winkelhock (Audi) 2m02,434s

4º Youlden/Enge/Shagin (Lamborghini) 2m03,235s

5º McLaughlin/Waston/Ross (McLaren) 2m03,348s

6º Waters/Fumaneli/Williamson/Leventis (Mercedes) 2m03,418s

7º Frinjs/Vanthoor/Leonard (Audi) 2m03,448s

8º Van Gisbergen/Lowndes/Ledogar (McLaren) 2m03,669s

9º Kane/Gounon/Smith (Bentley) 2m03,747s

10º Long/Campbell/Calvert-Jones/A.Davidson (Porsche) 2m05,111s