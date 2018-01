Motores BMW insatisfeita com o BoP em Daytona Por

O BoP continua a ‘semear’ a discórdia nas categorias GT. E agora também já causou alguma polémica nos bastidores das 24 Horas de Daytona, com a BMW a considerá-lo injusto para os seus novos M8 GTE.

A marca de Munique não gostou nada dos valores para os restriores dos seus carros para a corrida norte-americana que se inicia este sábado no traçado do centro da Flórida. O sistema de equilíbrio de desempenho – Balance Of Performance – é motivo de queixa da marca alemã, cujo responsável desportivo já vocalizou o seu desagrado.

Jens Marquardt considera o BoP aos M8 GTE injusto, e explica porquê: “Sabemos que temos um carro capaz de andar entre os primeiros e pedimos para sermos tratados com justiça no cálculo do BoP. Acredito no sistema e a única forma dele funcionar é que cada concorrente seja tratado com igualdade”.

A declaração do responsável da BMW Motorsport segue-se à qualificação, onde o Corvette que conseguiu a ‘pole position’ foi quase 1,2s mais rápido que os M8 GTE, ‘atirados’ para as últimas posições da grelha no que à categoria GTLM diz respeito. Isso apesar da BMW ter recebido um relatório sobre a performance uma semana antes da corrida. O seu carro teve uma redução do peso mínimo de 10kg e mais pressão no turbo.

Marquart acrescentou que a sua marca vai continuar a ter uma atitude “transparente” nas discussões com a IMSA, esperando que o assunto seja resolvido nas próximas semanas, e insiste que o compromisso entre a BMW e a equipa Rahal Letterman se mantém, tentando tirar o máximo dos M8 GTE “nas circunstâncias atuais”.