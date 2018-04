Desporto ‘Bis’ de Kardec dá vitória a Paulo Bento na China e subida ao quinto lugar Por

A vitória sobre o Henan Jianye garantiu, à equipa de Paulo Bento, a subida provisória de três lugares na classificação chinesa, ficando atualmente com 11 pontos e mais um jogo disputado em relação aos seus perseguidores.

O primeiro golo do antigo avançado do Benfica aconteceu aos 22 minutos e precedeu a falha de uma grande penalidade por parte de Ricardo Vaz Tê, jogador português do Henan Jianye, que perdeu a oportunidade igualar o resultado da partida.

Kardec falhou igualmente um penálti aos 49 minutos, mas marcou o segundo golo aos 56, bisando na equipa, garantindo a vitória para o Lifan.

A equipa do técnico português volta a jogar em 25 de abril, no estádio do Anhui Hefei, para a Taça da China.

A Superliga chinesa conta com mais dois treinadores portugueses, Vítor Pereira, bicampeão pelo FC Porto, que comanda o líder Shanghai SIPG, e o ex-futebolista Paulo Sousa, que está à frente do Tianjin Quanjian (12.º).

