Nas Notícias Bilhetes de comboio a cinco euros entre Porto e Lisboa Por

As duas maiores cidades do país vão ficar ‘mais perto’ com uma iniciativa que a CP vai realizar, na qual terá viagens entre Porto e Lisboa por cinco euros.

As viagens vão ser feitas em segunda classe nos comboios Intercidades.

Os ingressos têm de ser adquiridos com “10 dias de antecedência, até ao limite de 60 dias, relativamente à data de realização da viagem”.

Esta poderá ser efetuada entre “5 de abril e 31 de maio de 2018”.

Não é apenas Porto e Lisboa que ficam ‘mais perto’.

A CP revela que também vai facilitar as viagens entre Lisboa e as seguintes cidades, com os preços a variarem entre os 3,5 e os 5,50 euros: Coimbra, Aveiro, Guimarães, Braga, Guardam, Covilhã e Faro.

Os bilhetes podem ser adquiridos a partir desta terça-feira, dia 27 de março.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar