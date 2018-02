Bernie Ecclestone acusa novos donos da F1 de serem “pudicos”

A decisão de banir as ‘grid girls’ dos Grandes Prémios de Fórmula 1 já mereceu críticas por parte do antigo ‘patrão’ da disciplina.

Bernie Ecclestone não perdeu tempo a censurar a decisão tomada pela Liberty Media, que na quarta-feira captou a atenção dos ‘media’ em todo o Mundo, dividindo opiniões entre os fãs da modalidade. O antigo ‘patrão’ da F1 não percebe a decisão e não vê qualquer motivo para alguém se ver ofendido pela prática das ‘grid girls’.

“O país está a tornar-se um pouco pudico. Devíamos ser autorizados a ter ‘grid girls’ porque os pilotos gostam delas, o público gosta delas e ninguém se importa. Estas miúdas são parte do espetáculo. Não vejo como uma rapariga bonita ao lado de um piloto e com um número à frente de um carro de Fórmula 1 pode ser ofensivo para alguém. Estão muito bem vestidas. Nunca se pensaria que alguém como a Rolex e a Heineken teria alguma rapariga que não estivesse apresentável ”, considera Ecclestone.

O antigo F1 ‘supremo’ insiste: “Pensei que tínhamos esquecido sobre miúdas não serem capazes de ter trabalhos de rapazes e destas serem capazes de os fazer. Pensávamos que eramos todos iguais. Faz parte do espetáculo. As raparigas com os pilotos fazem parte do pré-espetáculo, parte da tensão”.

Mas nem toda a gente pensa como Bernie Ecclestone, como é o caso do responsável pelo circuito de Silverstone. “Sem dúvida que apoiamos a decisão da F1 deixar de ter ‘grid girls’ – é uma prática desatualizada que já não tem lugar neste desporto”, afirmou Stuart Pringle à BBC.

No entanto, e de quem menos se espera, vem o desagrado, como é o caso de uma promotora (grid girl) que mostrou o seu descontentamento nas redes sociais. No twitter Rebecca Cooper referiu: “É tão inevitável o que aconteceu. É ridículo que uma mulher que diz que luta pelos direitos da mulher tenha outros a dizerem-lhe o que deve ou não fazer, proibindo-nos de ter um trabalho que adorámos e temos orgulho de fazer. Enlouqueceram”.