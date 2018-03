Motores Bernardo Sousa sem objetivo pré-definido em São Miguel Por

O Rali dos Açores marca o arranque do novo programa de Bernardo Sousa na competição, aos comandos de um Citroën DS3 R5 da equipa Play Autoaçoreana.

O piloto madeirense estava parado há algum tempo, mas o convite da formação açoriana para disputar o campeonato regional fez com que Bernardo regresse ‘às lides’ este fim de semana na ilha de São Miguel, onde tem lugar a primeira prova do Campeonato da Europa de Ralis e a segunda do Campeonato de Portugal da especialidade.

Assumindo que está entusiasmado para o evento, e tendo guiado muito pouco o DS3 R5 da Play Autoaçoriana antes da prova, o piloto da Madeira não traça objetivos antes do começo do rali, alinhando assim pela postura da equipa.

“Não temos nenhum objetivo no que à classificação diz respeito, exceto de conseguirmos ter um andamento ao nível dos restantes participantes em R5, uma vez que a verdadeira intenção é o de ganhar mais rodagem e conhecimento do carro e desta forma encarar com mais confiança o Azores Airlines Rallye”, assume a equipa, que já viu Bernardo Sousa e Valter Cardoso evoluirem no City Show, uma especial-exibição para mostrar pilotos e máquinas à população de Ponta Delgada.