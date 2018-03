Motores Bernardo Sousa regressa de Citroën nos Açores Por

Afastado das competições há algum tempo, Bernardo Sousa vai voltar aos ralis, depois de ter anunciado um acordo com a equipa Play/Autoaçoreana Racing para tripular o Citroën DS3 R5 da formação insular.

Desta forma o piloto madeirense irá tripular o carro francês já no Sata Rali Açores, segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis e primeira do ‘Europeu’ da especialidade. Um acordo que se segue depois da equipa ter anunciado que não iria continuar com Ruben e Estevão Rodrigues, após um acordo entre as duas partes.

Bernardo Sousa, que já disputou provas do ‘Mundial’ de Ralis Júnior e do WRC2, para além de se ter sagrado campeão nacional, deverá brevemente experimentar o Citroën, de modo a habituar-se à condução do mesmo. O que deverá ser uma adaptação rápida, face à sua enorme experiência.