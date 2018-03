Motores Bernardo Sousa lamenta azar numa prova onde estava com bom ritmo Por

Apesar do bom andamento inicial no Rali dos Açores, conseguindo chegar até perto das posições de pódio, Bernardo Sousa não foi feliz na sua estreia aos comandos do Citroën DS3 R5 da Play Autoaçoreana, acabando por abandonar,

O piloto madeirense, que teve uma paragem de três anos na sua carreira, regressava à competição com a expetativa de conhecer melhor o seu novo carro e ganhar ritmo. Uma adaptação que correu bem, pois chegou a ocupar a quarta posição da classificação numa prova que contava com alguns dos maiores nomes dos campeonatos português e europeu da disciplina.

Só que as coisas acabaram por correr mal quando efetuou um pião onde acabou por embater com a frente do Citroën num morro de terra. O radiador do DS3 R5 acabou por furar, provocando a desistência, o que Bernardo Sousa lamenta: “Foi pena não termos terminamos como no primeiro diam apesar das nossas limitações, com falta de ritmo, dado ter estado parado três anos. A estratégia era chegar ao fim. Estávamos na segunda posição do Campeonato Regional dos Açores”.

“Infelizmente, e numa zona bastante técnica, já à saída de uma curva, entrámos em pião, tentámos ‘safar’ a situação mas não foi possível e tocamos com a frente no barranco, o que fez com que as fibras e os parafusos tocassem no radiador. Tivemos um pequeno furo no radiador, e daí para a frente já se sabe da história. Radiador furado, a temperatura em excesso e acabámos por ter de deistir”, conta o piloto da Madeira.

Apesar do desaire Bernardo Sousa já pensa na próxima prova do campeonato açoriano: “Que venha o Rali Sical, na ilha Terceira, onde, segundo o que sei, há grandes aficionados de ralis. Vamos mudar de piso, vamos para o asfalto e vamos preparar as coisas da melhor maneira para tentar lutar pela vitória e começar o campeonato ‘à séria’, visto que deitamos fora uma oportunidade de uma pontuação”.