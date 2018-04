Benfica Bernardo Silva é campeão de Inglaterra… a ver o Benfica Por

Bernardo Silva sagrou-se este domingo campeão de Inglaterra, pelo Manchester City, beneficiando da derrota do Manchester United frente ao West Brom. O antigo jogador das águias celebrou o título no sofá, a ver o Benfica.

A paixão de Bernardo pelo Benfica é do conhecimento público, com o jovem internacional português a ter feito a formação nas águias, tendo inclusive uma tatuagem alusiva ao clube.

Este domingo, apesar de se ter sagrado campeão inglês 10 minutos antes do início do clássico – face à derrota do Manchester United de José Mourinho – o jovem extremo quis mostrar o seu apoio ao Benfica, ao partilhar uma imagem onde surge a acompanhar o encontro frente ao FC Porto.

Bernardo foi uma peça importante no título dos ‘citizens’, na primeira temporada em Inglaterra, após a transferência do Mónaco, onde tinha competido depois de deixar o Benfica.

