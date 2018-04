Motores Benimoto com forte presença em Loulé Por

Será uma autêntica ‘armada’ de SSV aquela que a Benimoto Racing leva à Baja TT de Loulé, prova pontuável para o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno que se disputa no próximo fim de semana no Algarve.

Num evento que arranca este ano de Alcoutim, e que para além desse concelho atravessa também os de Loulé, Almodôvar, Tavira e São Brás de Alportel, a equipa alinha com nada mais nada menos Can AM Maverick X3, confirmando a Benimoto como uma das principais formações do campeonato.

A Baja de Loulé arranca desportivamente no Sábado com um prólogo que será composto por 5,2 km quilómetros cronometrados. Ainda no sábado os concorrentes vão realizar um troço de 83,04 quilómetros. No dia seguinte, pela manhã, vão executar um setor seletivo com 76,28 km para, da parte da tarde, ser cumprida uma derradeira especial com 81,6 km de extensão. Almancil será a base da prova estando a ZA de Domingo instalada no Padock da Pista de Motocross das Cortelha.