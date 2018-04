Cinema Benicio Del Toro preside a secção Un Certain Regard do festival de Cannes Por

O ator Benicio Del Toro foi hoje anunciado pela organização como o presidente do júri da secção Un Certain Regard do festival de cinema de Cannes deste ano, que se realiza de 08 a 19 de maio.

Em comunicado, a organização do festival de Cannes recorda que Del Toro fez parte do júri presidido por Tim Burton que, em 2010, entregou a Palma d’Ouro a Apichatpong Weerasethakul por “O Tio Boonmee Que se Lembra das Suas Vidas Anteriores”.

Na edição deste ano do festival francês, o realizador Bertrand Bonello vai ser o presidente do júri da Cinéfondation e da competição de curtas-metragens, enquanto a atriz Cate Blanchett preside ao júri que vai decidir a Palma d’Ouro da 71.ª edição do evento.

Nascido em Porto Rico, Del Toro cresceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, tratando-se de “um artista sem fronteiras, forte amante do cinema de Jean Vigo e de Charlie Chaplin”, segundo o comunicado de Cannes.

“Há 20 anos, descobriu ‘Os 400 golpes’ e os universos infinitos de Fellini, Eisenstein, Bergman, Eustache, Kurosawa… ‘A ilha nua’, de Kaneto Shindô tornou-se no seu filme de cabeceira”, acrescentou o festival.

Benicio Del Toro sucede na presidência do júri da secção Un Certain Regard a Uma Thurman.