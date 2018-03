Benfica Benfica vence Vitória de Guimarães (2-0) Por

No regresso aos jogos após a pausa para compromissos internacionais, o Benfica recebeu o Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz, e venceu por 2-0. Jonas foi o autor dos dois golos. Veja.

A pausa para os compromissos internacionais não retiraram ‘gás’ ao Benfica, que voltou à competição com uma vitória que lhe garante o primeiro lugar da Liga, provisoriamente.

O Vitória entrou bem no encontro, personalizado e decidido a incomodar o Benfica. Os vitorianos chegaram mesmo a introduzir a bola na baliza, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

Em cima do apito para o descanso, num lance que obrigou a consulta do VAR, o árbitro puniu uma mão na bola dentro da grande área. Na grande penalidade, Jonas inaugurou o marcador.

Seria novamente o brasileiro, como de costume, a consumar a vitória do Benfica, aos 78 minutos, com um golo após uma assistência primorosa de Jimenez.

Com este resultado, o Benfica ascende provisoriamente à liderança do campeonato, com 71 pontos. O Vitória segue no 10.º posto, com 33 pontos.

Veja os golos do encontro.