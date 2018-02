Benfica vence em Portimão e ‘dorme’ na liderança

O Benfica regressou à liderança do campeonato após vencer o Portimonense, em Portimão, por 3-1. Cervi foi o homem do jogo, ao apontar dois golos.

O Benfica é o líder provisório do campeonato ao vencer o Portimonense, este sábado, por 3-1.

Os encarnados entraram fortes no encontro, com Franco Cervi a fazer o primeiro golo logo aos seis minutos de jogo .

A reação do Portimonense chegou na segunda parte, por Felipe Macedo, que restabeleceu a igualdade na sequência de um pontapé de canto.

No entanto, a história do jogo estava destinada a ter Cervi como personagem principal. O argentino recolocou os encarnados em vantagem, aos 77 minutos, com um golo de belo efeito.

O golo que selou o triunfo chegou já perto do apito final, apontado por Zivkovic.

Com este resultado, o Benfica ascendeu provisoriamente à liderança da prova, com 53 pontos, mais um que o FC Porto, que defronta o Desportivo de Chaves este domingo.

Veja o resumo deste e dos restantes encontros da jornada aqui.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar