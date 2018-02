Benfica Benfica vence Paços de Ferreira com bis de Jonas Por

O Benfica venceu o Paços de Ferreira, na Mata Real, por 3-1, com Jonas a ser o jogador em destaque das águias, ao apontar os dois golos que deram a reviravolta.

Numa entrada forte dos ‘castores’, o Paços de Ferreira chegou à vantagem ainda antes dos 10 minutos de jogo, com Phellype a dar o melhor seguimento a uma bola de Xavier.

Apesar da pressão encarnada, o Benfica apenas conseguiu restabelecer a igualdade já nos últimos 20 minutos do encontro com Jonas – o ‘suspeito do costume’ – a fazer aquele que foi, na altura, o 26.º golo na Liga.

O avançado brasileiro foi (mais uma vez) o jogador em destaque nos encarnados, tendo operado a reviravolta já perto do apito final, após um passe de Seferovic, que tinha entrado dois minutos antes.

Em cima do apito final, aos 95 minutos, Rafa viria a consumar a vitória encarnada.

Com este resultado, o Benfica cimenta o 2.º lugar, agora a dois pontos do líder FC Porto, que defronta amanhã o Portimonense.

O Paços de Ferreira, por seu turno, continua na luta pela manutenção, com 21 pontos, mais um que o Feirense, a primeira equipa em zona de descida.

