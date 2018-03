Benfica Benfica vence Feirense (2-0) Por

O Benfica chegou à liderança provisória da Liga – pelo menos durante cerca de duas horas – depois de vencer o Feirense, por 2-0, no Estádio Marcolino de Castro.

O Benfica deu continuidade à senda vitoriosa que atravessa e venceu o Feirense, por 2-0, chegando provisoriamente à liderança do campeonato.

Os primeiros 45 minutos mostraram duas equipas aguerridas, com o Benfica naturalmente a assumir as rédeas do encontro. A expulsão de Tiago Silva, aos 40 minutos, exaltou os ânimos no estádio, com os adeptos encarnados a fazerem explodir um petardo perto do guardião da equipa da casa.

Em superioridade numérica, o Benfica entrou na etapa complementar decidido a chegar cedo à vantagem. Quem entrou a ‘todo o gás’ foi Jiménez, que rendeu Grimaldo aos 59 minutos e apontou o primeiro golo apenas alguns segundos depois de pisar o relvado.

Em vantagem, as águias controlaram ainda mais as operações, tendo chegado ao golo da tranquilidade por Rafa, aos 75 minutos, dando seguimento ao bom momento que atravessa.

Até final, o Feirense tentou reduzir o marcador, mas foi incapaz de ultrapassar a ‘teia’ encarnada, apesar da boa réplica que deixou até à expulsão de Briseno, por vermelho direto, aos 87 minutos.

Com este resultado, o Benfica assume a liderança do campeonato – pelo menos durante algumas horas- com mais um ponto que o FC Porto, que recebe o Boavista dentro de momentos.

Veja os golos do encontro.

