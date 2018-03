Benfica Benfica vence Desportivo das Aves (2-0) Por

O Benfica venceu o o Desportivo das Aves por 2-0, este sábado, no Estádio da Luz, e cimentou a segunda posição na Liga.

Foram precisos apenas quatro minutos para o Benfica resolver o encontro da 26.ª jornada da Liga, frente ao Aves.

Antes disso, apesar do domínio encarnado, a primeira parte terminou com uma igualdade sem golos. João Carvalho foi a principal novidade na equipa titular de Rui Vitória, mas seria após a sua saída, aos 58 minutos, que o Benfica ‘carburou’.

Aos 71 minutos, Jonas – o ‘suspeito do costume’ – inaugurou o marcador e isolou-se ainda mais na lista de melhores marcadores da prova, com 31 golos. O golo do brasileiro quebrou a resistência do Desportivo das Aves que viria a sofrer o segundo golo quatro minutos depois.

Rúben Dias aproveitou uma defesa incompleta de Facchini e fechou as contas do encontro.

O Benfica somou assim a sexta vitória consecutiva – a oitava nos últimos 10 jogos – e segue isolado no 2.º lugar da Liga, agora com 65 pontos, a dois do FC Porto, que defronta amanhã o Paços de Ferreira.

O Desportivo das Aves segue na luta pela manutenção, com 25 pontos, mais três que a primeira equipa acima da linha de água, o Moreirense.

Veja os golos do encontro.

