Benfica Benfica e Sporting empatam no dérbi Por

Benfica e Sporting acabam de empatar a um golo, no dérbi que marcou esta 16.ª jornada.

O resultado beneficiou o FC Porto, que tinha fugido aos leões após vencer fora o Feirense e lidera agora isolado a Liga.

Gelson Martins começou por colocar o Sporting em vantagem, aos 19 minutos, correspondendo de cabeça a um cruzamento de Fábio Coentrão, lateral que deixou saudades na Luz.

No entanto, já com a segunda parte a aproximar-se do fim (90 minutos), Jonas repôs a igualdade, na cobrança de uma grande penalidade.