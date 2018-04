Benfica Benfica quer triunfo no Bonfim sem pensar nos rivais pela liderança Por

O treinador do Benfica, Rui Vitória, afirmou hoje que o objetivo da equipa no encontro deste sábado diante do Vitória de Setúbal passa pela conquista dos três pontos, salientando que não pensa sequer no que pode acontecer com os rivais.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 29.ª da I Liga, Rui Vitória garante que o que se passa na casa dos outros não lhe interessa, mas não excluiu FC Porto, Sporting e Sporting de Braga da corrida pelo título nacional.

“Todas as equipas têm matematicamente com a possibilidade de chegar ao nosso lugar o podem ocupar. É isso que penso. Nunca sabemos qual o jogo mais importante do campeonato. A vida dá tanta volta. Fomos ganhando jogos e pontos aos adversários. O quinto lugar está muito longe de nós, mas quem está dentro deste horizonte pontual pode ser campeão”, disse.

Para já, o único pensamento do Benfica passa pelo triunfo diante dos comandados de José Couceiro. Uma equipa, para Rui Vitória, que está perto de conseguir o seu objetivo principal, motivo pelo qual considera ter um jogo de acrescida responsabilidade pela frente.

“Vamos encontrar uma equipa de qualidade, com um bom treinador e bons jogadores. Estou convencido que com mais dois ou três pontos poderá garantir a manutenção. É isso que me foca. É um jogo difícil, num campo difícil. Os jogos hoje em dia não são, por natureza, jogos fáceis. Os pontos são difíceis de conquistar. Vamos a Setúbal com o objetivo de ganhar”, afirmou.

Questionado sobre o que mais motiva a equipa neste momento, se os 15 pontos conquistados dos rivais e que permitiram a ascensão à liderança da I Liga, se os 18 que faltam para o final do campeonato, Rui Vitória assegurou que o que guia a equipa são os próximos três pontos.

“Foco-me no nosso bom trabalho e naquilo que temos feito até agora. Há um jogo para ser disputado e que queremos ganhar”, rematou.

O Benfica, líder do campeonato, com 71 pontos, defronta este sábado no Estádio do Bonfim, às 20:30 horas, o Vitória de Setúbal, 13.º, com 28, em jogo da 29.ª jornada da I Liga.

