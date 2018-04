Desporto Benfica quase a 100 por cento na preparação do ‘clássico’ com FC Porto Por

O croata Filip Krovinovic foi hoje o único ausente no treino do Benfica, que prepara o ‘clássico’ de domingo com o FC Porto, da 30.ª jornada da I Liga de futebol.

O médio recupera de uma rotura nos ligamentos do joelho direito, sofrida nos últimos minutos do jogo da I Liga em que os ‘encarnados’ venceram o Desportivo de Chaves (3-0), em 20 de janeiro, na 19.ª ronda.

Na informação avançada hoje pelo clube, o Benfica adianta que todo o plantel esteve à disposição de Rui Vitória, depois do melhor marcador da equipa Jonas ter falhado o jogo de sábado, no Bonfim.

O brasileiro, líder dos marcadores no campeonato, com 33 golos, falhou frente ao Vitória de Setúbal (triunfo por 2-1) o primeiro jogo no campeonato, depois de ter apresentado queixas físicas na região lombar, durante o aquecimento.

Na preparação para o jogo de domingo, o treinador Rui Vitória contou hoje com os juniores Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares e Luís Lopes.

O ‘clássico’ entre Benfica e FC Porto, primeiro e segundo, respetivamente, separados por um ponto, vai ser disputado no domingo, a partir das 18:00, no Estádio da Luz.

