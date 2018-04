Benfica Benfica procura isolar-se no comando provisório da Liga Por

O Benfica procura hoje regressar às vitórias e desalojar provisoriamente o FC Porto da liderança da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao estádio do Estoril Praia, em jogo da 31.ª jornada da prova.

O tetracampeão nacional, que persegue um inédito ‘penta’, perdeu na ronda anterior na receção ao FC Porto, por 1-0, e foi ultrapassada pelo rival portuense no topo da classificação, caindo para o segundo lugar, a dois pontos do novo comandante.

Para o confronto com o penúltimo classificado, primeira equipa abaixo da ‘linha de água’, o Benfica continua privado do avançado Jonas, melhor marcador destacado da competição, com 33 golos, que já falhou os últimos dois encontros devido a uma lesão na região lombar.

Se vencer o Estoril, a equipa treinada por Rui Vitória passará, pelo menos, dois dias na liderança do campeonato, uma vez que o FC Porto apenas entra em ação na segunda-feira, ao receber o Vitória de Setúbal, 14.º classificado, no encerramento da jornada.

Além de procurar colocar sob pressão os ‘dragões’, o tetracampeão nacional tentará também consolidar a vantagem sobre o Sporting, terceiro classificado com menos três pontos, que recebe no domingo o Boavista, sétimo posicionado.

Além do embate entre Estoril e Benfica, estão também agendados para hoje os confrontos entre o Paços de Ferreira (16.º classificado) e o Belenenses (11.º) e entre o lanterna-vermelha Feirense e o Vitória de Guimarães (nono).

Programa da 31.ª jornada da I Liga:

– Sexta-feira, 20 abr:

Sporting de Braga – Marítimo, 20:30 (Sport TV)

– Sábado, 21 abr:

Paços de Ferreira – Belenenses, 16:00 (Sport TV)

Feirense – Vitória de Guimarães, 18:15 (Sport TV)

Estoril Praia – Benfica, 20:30 (Sport TV)

– Domingo, 22 abr:

Desportivo de Chaves – Portimonense,16:00 (Sport TV)

Tondela – Desportivo das Aves, 16:00 (Sport TV)

Moreirense – Rio Ave, 18:00 (Sport TV)

Sporting – Boavista, 20:15 (Sport TV)

– Segunda-feira, 23 abr:

FC Porto – Vitória de Setúbal, 20:00 (Sport TV)

