Benfica Benfica goleia Marítimo com ‘show’ de Jonas (5-0) Por

O Benfica goleou o Marítimo por 5-0, no Estádio da Luz, com Jonas, autor de três golos, a ser a figura do encontro. Os encarnados isolam-se, assim, no 2º. lugar da Liga.

Foi um Benfica asfixiante o que se apresentou este sábado no Estádio da Luz, a precisar apenas de 45 minutos para garantir os três pontos frente ao Marítimo.

Debaixo de chuva intensa, Jonas foi, como em tantas ocasiões, a figura de proa de uma exibição categórica das águias.

O avançado brasileiro foi o autor de três golos, aos 16, 35 e 42 minutos. No jogo que assinalou o registo impressionante de 30 golos no campeonato, Jonas abrilhantou ainda mais a exibição ao apontar um golo fantástico, a fazer a bola sobrevoar o guarda-redes com um toque subtil.

Pelo meio, Grimaldo também fez um gosto ao pé, à passagem do minuto 22.

Com o marcador a mostrar uma vantagem de 4-0 ao intervalo, a etapa complementar foi apenas uma formalidade.

A expulsão de Gamboa logo aos 56 minutos tornou tudo mais complicado para a reação insular, que viu Zivkovic fechar as contas, já nos últimos 10 minutos do encontro, com um belo golo.

Com esta vitória, o Benfica continua na perseguição ao líder FC Porto, a cinco pontos do topo da tabela, mas isola-se no 2.º lugar, agora com uma vantagem de três pontos sobre o Sporting.

Por seu turno, o Marítimo continua na luta pelos lugares europeus, na 8.ª posição, a quatro pontos do Rio Ave, o 5.º classificado.

Veja os golos do encontro.

