Benfica e FC Porto disputam clássico com título à vista

Benfica e FC Porto discutem hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 30.ª jornada, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde o título de campeão também pode ficar encaminhado.

Os ‘encarnados’, que chegam a este jogo no comando com um ponto de vantagem sobre os ‘dragões’, podem dar um passo decisivo rumo ao inédito quinto título consecutivo caso saiam vencedores deste encontro com início marcado para as 18:00.

Mesmo tendo um encontro com o Sporting para disputar, a equipa de Rui Vitória ficaria com uma margem de segurança de quatro pontos, mas um triunfo dos pupilos de Sérgio Conceição também coloca o FC Porto na rota de um título que lhe escapa há quatro anos.

Para este encontro, a maior dor de cabeça dos ‘encarnados’ é a incerteza sobre o brasileiro Jonas, melhor marcador do campeonato, com 33 golos, que trabalhou condicionado toda a semana, com problemas físicos, enquanto o maliano Marega, melhor marcador do FC Porto, com 20 tentos, também está em dúvida nos ‘dragões’

A correr por fora, o Sporting espera poder capitalizar um resultado favorável no clássico, mas para isso terá de vencer depois no terreno do Belenenses, até porque o terceiro lugar está sob ameaça do Sporting de Braga, que goleou o Paços de Ferreira na sexta-feira (5-1) e igualou os 68 pontos dos ‘leões’.

No outro jogo do dia, o tranquilo Marítimo (6.º) recebe o Moreirense (15.º), que vai ao Funchal a ansiar por pontos que afastem em definitivo o ‘fantasma’ da despromoção.

Programa e resultados da 30.ª jornada:

– Sexta-feira, 13 abr:

Paços de Ferreira – Sporting de Braga, 1-5.

– Sábado, 14 abr:

Portimonense – Estoril-Praia, 0-1

Desportivo das Aves – Feirense, 1-0

Boavista – Desportivo de Chaves, 3-3

Vitória de Guimarães – Vitória de Setúbal, 1-1

– Domingo, 15 abr:

Marítimo – Moreirense, 16:00(Sport TV)

Benfica – FC Porto, 18:00 (BTV)

Belenenses – Sporting, 20:15 (Sport TV)

– Segunda-feira, 16 abr:

Rio Ave – Tondela, 20:00 (Sport TV)

