Desporto Benfica evita males maiores e empata em Setúbal Por

O Benfica esteve a perder por duas bolas a zero mas conseguiu evitar a derrota e empatou, nesta sexta-feira, a duas bolas, na partida de despedida dos encarnados nesta edição da Taça da Liga.

Já com o destino traçado nesta competição, sadinos e águias subiram ao relvado do estádio do Bonfim a saber que os tetracampeões estavam arrumados, enquanto que os vitorianos iriam continuar na prova.

Nesta noite, Rui Vitória promoveu várias alterações no onze, porventura já a pensar no embate para o campeonato com o Sporting, na próxima semana, e deu a titularidade a caras que não têm sido titulares na formação da Luz.

Mas foram os sadinos a adiantarem-se na partida, aos 31 minutos, por Vasco Fernandes.

Depois, Svilar teve de sair por lesão e entrou Bruno Varela que, aos 39 minutos, viu Pedro Pinto ampliar a vantagem dos vitorianos.

No segundo tempo, a equipa encarnada viu Seferovic, aos 52′, reduzir e Rúben Dias, aos 58′, empatar.

Até final, não se registaram mais golos. O Benfica está fora da Taça da Liga, enquanto que o Vitória de Setúbal segue para a final-four de Braga.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar