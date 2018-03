Benfica “Benfica está no melhor momento da época”, diz Peseiro Por

O treinador José Peseiro salientou hoje que o Vitória de Guimarães precisa de concentração e organização para somar pontos frente ao melhor Benfica da época, no sábado, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Após a primeira vitória no comando do nono classificado da prova, perante o Desportivo das Aves (2-1), o técnico quer continuar na senda dos pontos e realçou que, para “vencer ou empatar na Luz”, frente a um opositor que, a seu ver, está no “melhor momento da época”, a equipa vimaranense precisa de uma “qualidade de jogo” superior à que tem apresentado, quer na defesa, quer no ataque.

“Uma equipa com uma grande dinâmica ofensiva tem de ter um adversário que esteja concentrado, que esteja organizado, que tenha uma postura defensiva forte. Mas para fazer um bom resultado não basta defender bem, é também preciso atacar bem e ter a coragem de passar por riscos”, anteviu o técnico, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 18:15 de sábado, em Lisboa.

Apesar de ter a noção de que vencer no reduto do vice-líder da I Liga, com 68 pontos, é “difícil”, José Peseiro realçou que o plantel está ciente de que precisa apenas de marcar mais um golo do que o adversário, apesar de estarem em confronto a segunda pior defesa do campeonato (49 golos sofridos) e o melhor ataque (71 marcados).

“[A fórmula] só pode ser não sofrer golos e pelo menos marcar um, sendo solidários, organizados, muito compenetrados nas ações, a defender com todos e a atacar com todos”, insistiu o técnico.

Peseiro, que foi o último treinador a vencer no Estádio da Luz para o campeonato – 2-1, pelo FC Porto, em 12 de fevereiro de 2016 -, mostrou-se ainda mais preocupado com as “dinâmicas” do que os números de ambas as equipas, alertando que os seus jogadores precisam de estar “atentos a todos os sinais” do jogo, embora sem dedicarem cuidados especiais a Jonas, o melhor marcador do campeonato, com 31 golos.

“Vamos jogar contra o Benfica. Alguém lhe passa as bolas, alguém as cruza, alguém o assiste. O Jonas não faz tudo”, observou.

O treinador realçou ainda que a interrupção da prova, no fim de semana anterior, permitiu-lhe “definir estratégias de desenvolvimento individual e coletivo” no plantel e disse que a contratação de José Neto, especialista em psicologia do desporto, para a equipa técnica destina-se à “otimização das competências psicoemocionais” dos jogadores.

Convicto de que os adeptos vitorianos vão estar, doravante, “todos unidos” em torno da equipa após as eleições de sábado – Júlio Mendes foi reeleito com 52% dos votos, na disputa com Júlio Vieira de Castro -, Peseiro disse ainda que o avançado Junior Tallo foi reintegrado no plantel, após o processo disciplinar, mas vai falhar a deslocação à Luz devido a lesão, tal como Victor Garcia e Celis.

Já o avançado Rafael Martins ainda está em dúvida após ter fraturado o nariz no treino de terça-feira.

O Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga de futebol, com 33 pontos, defronta o Benfica, segundo, com 68, pelas 18:15 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa.

