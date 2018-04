Desporto Benfica defronta Burinhosa nos quartos de final da Taça de Portugal de futsal Por

O Benfica e o Burinhosa vão defrontar–se nos quartos de final da Taça de Portugal de futsal, numa reedição da final da temporada passada, ditou hoje o sorteio da prova, realizada no formato de final a oito.

A ‘final a 8’, agendada para 10 a 13 de maio no Pavilhão Multiusos de Gondomar, terá como jogo grande dos quartos de final a reedição da final de 2017, que terminou com uma vitória dos ‘encarnados’ por 5-1.

No programa dos ‘quartos’ faz parte o embate entre Fundão e Sporting, Sporting de Braga e Modicus, com o Fabril a disputar a passagem às meias finais com o único emblema da II Divisão, o Farense.

O sorteio, hoje realizado na Cidade do Futebol, ditou ainda o emparelhamento das meias-finais, na qual Benfica e Sporting poderão defrontar-se em caso de vitória nos ‘quartos’.

Programa dos quartos de final da Taça de Portugal:

Farense (II) — Fabril Barreiro (I).

Fundão (I) — Sporting (I).

Benfica (I) — Burinhosa (I).

Sporting de Braga (I) — Modicus (I).

Emparelhamento das meias-finais:

Sporting de Braga (I) ou Modicus (I) — Farense (II) ou Fabril Barreiro (I).

Benfica (I) ou Burinhosa (I) — Fundão (I) ou Sporting (I).